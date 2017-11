Wildunfälle: Zweimal Reh gegen Auto

Am Dienstag, gegen 22.15 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger von Rügheim in Richtung Hofheim, als ihm kurz vor der Abfahrt zur Bundesstraße 303 ein Reh in die linke Seite seines Autos lief. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Ein 29-Jähriger fuhr am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, von Zeil in Richtung Krum, als auf gerader Strecke ein Reh vom Fahrzeug erfasst wurde. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro.