Wildunfälle im Altlandkreis

Zweimal ist die Polizei Bad Brückenau am Freitag ausgerückt, um Wildunfälle in ihrem Dienstbereich aufzunehmen. Zunächst erfasste eine 51-jährige Autofahrerin am frühen Freitagmorgen auf der Fahrt von Oberleichtersbach nach Bad Brückenau ein Reh, das vor ihrem Pkw die Straße querte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro, schätzt die Polizei. Das Tier verschwand nach dem Zusammenstoß in der Dunkelheit, weshalb der zuständige Jagdpächter mit der Nacheile beauftragt wurde. Ein halber Tag später war es erneut ein Reh, das in einen Unfall verwickelt wurde. Diesmal war eine 23-Jährige aus dem hessischen Landkreis Fulda mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Langenleiten Richtung Wildflecken unterwegs. Kurz vor dem Guckaspass kam es zum Zusammenstoß mit dem Wildtier. Während das verletzte Reh von einem zufällig vorbeikommenden Jäger von seinem Leiden erlöst wurde, entstand am Pkw kein sichtbarer Schaden.