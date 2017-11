Wildunfälle am laufenden Band

Schlag auf Schlag ging es am Dienstag und Mittwoch im Bereich Poppenhausen, Hambach und Ebenhausen. Die Polizei meldet einen Wildunfall nach dem nächsten: Kurz vor 7 Uhr fuhr am Dienstag eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 19 in Fahrtrichtung Bad Kissingen. Auf Höhe von Kronungen sprang ihr ein Reh gegen das Auto und anschließend in den Wald. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Gegen 18 Uhr wechselte ein Wildschwein auf der Bundesstraße 286 auf der Höhe von Maibach die Straße und wurde dabei von einem Auto gestreift. Es rannte weiter, am Auto entstand Schaden von etwa 1500 Euro. Nur eine halbe Stunde später rannte ein Reh einer Autofahrerin auf der Bundesstraße 19 zwischen Poppenhausen und Kronungen ins Auto. Den heftigen Zusammenprall überlebte das Tier nicht. Blechschaden: 3500 Euro.

Am Mittwochmorgen ging es gleich weiter: Gegen 6.30 Uhr prallte eine Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Ebenhausen nach Pfersdorf mit einem Feldhasen zusammen, der den Unfall nicht überlebte. Die Reparatur des Schadens wird 1500 Kosten, schätzt die Polizei. Wiederum eine halbe Stunde später stieß ein Autofahrer auf der Kreisstraße 10, von Oberwerrn kommend, in Fahrtrichtung zur Bundesstraße 19 mit einem Rehkitz zusammen. Dabei wurde das Tier so schwer verletzt, dass es am Unfallort von einem Beamten erschossen werden musste. Die Höhe des Blechschadens liegt etwa bei 3000 Euro. pol