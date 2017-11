Wildschweine erfasst

Am Freitag fuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der B 287 von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt in eine Rotte Wildschweine. Die Wildschweine flüchteten anschließend zurück in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. pol