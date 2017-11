Wildschwein rennt nach Unfall in den Wald

Auf der Fahrt von Burghausen in Richtung Bad Bocklet erfasste am Montagmorgen, gegen 7.10 Uhr, eine 45-jährige Fahrerin ein Wildschwein. Dieses flüchtete nach der Kollision zurück in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche über den Wildunfall informiert. pol