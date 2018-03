Wildsau flüchtet nach Unfall

Ein Audi hat am Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, auf der Straße von Burkardroth in Richtung Aschach eine Wildsau, die die Straße querte, erwischt. Das Tier wurde vom Pkw touchiert und flüchtete danach. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro, teilt die Polizei mit. pol