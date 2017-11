Wildpinkler beschädigt Autospiegel

Ein 21-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 1 Uhr in der Promenadestraße von der Polizei beim Wildpinkeln ertappt. Nachdem der Mann von den Beamten angesprochen wurde, ergriff er sofort die Flucht in Richtung Rosengasse. Während seines Ausreißmanövers zwängte er sich zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch, wobei an einem Opel der Außenspiegel beschädigt wurde. Letztendlich konnte der Mann nach kurzer Verfolgung gestoppt werden; er brachte es bei einem Alkoholtest auf 1,78 Promille und wird zudem wegen Sachbeschädigung am Personenwagen zur Verantwortung gezogen.