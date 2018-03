Wildkamera verschwunden

Eine braun-grüne Wildkamera der Marke Anton Seissiger im Wert von 360 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag. Die Kamera war in der Verlängerung der Aschbacher Waldstraße in nördlicher Richtung an einem Baum angebracht. Wer kann Angaben über den Verbleib der Wildkamera bzw. zum Dieb machen?