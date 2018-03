"Wildflecken räumt auf" wird verschoben

Die für Samstag, 24. März, geplante Aktion "Saubere Landschaft - Wildflecken räumt auf" wird aufgrund der Witterungsverhältnisse verschoben. Neuer Termin ist der Samstag, 21. April. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr in Wildflecken am Rathausplatz, in Oberwildflecken am neuen Pfarrer-Otto-Denk-Platz und in Oberbach am Pfarrheim. Im Anschluss gibt es für alle Helfer eine Brotzeit. sek