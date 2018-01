Wiesentstraße ab Mittwoch gesperrt

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass vom Mittwoch, 4. Oktober, 6 Uhr, bis zum Mittwoch, 11. Oktober, 19 Uhr, der nordwestliche Teil der Wiesentstraße in Forchheim - beginnend an der "Hundsbrücke" bis zur Bamberger Straße - komplett gesperrt wird. Der Grund sind Reparaturarbeiten am Kraftwerk am rechten Wiesentarm, der sogenannten Puffmühle.

Der Buslinienverkehr wird über Ersatzhaltestellen umgeleitet: Die Busse der Linien 206, 261, 263, 265, 266 fahren vom 4. bis 13. Oktober stadtauswärts über die Klosterstraße - Dreikirchenstraße - Birkenfelderstraße. Die Haltestellen Apothekenstraße und Bamberger Straße können in dieser Richtung nicht bedient werden.

Für die Haltestelle Bamberger Straße wird eine Ersatzhaltestelle am Friedhof (Höhe Stadtpark) eingerichtet, für die Haltestelle Klosterstraße gibt es Ersatz in der Dreikirchenstraße.

Der Individualverkehr wird nach der "Hundsbrücke" nach rechts Richtung Kino abgeleitet.

Die Maßnahme ist erforderlich, da ein defektes Triebwerk am Kraftwerk Puffmühle repariert werden muss. Auch das Wasser des rechten Wiesentarms wird bis zum Samstag, 14. Oktober, 16 Uhr, so abgesenkt, dass eine Restwassermenge von rund 30 Zentimetern Höhe erhalten bleibt und die Flora und Fauna des Flussabschnittes nicht gefährdet wird. Die Ableitung des rechten Wiesentarms erfolgt über den linken Wiesentarm und den Gründelbach durch das Schließen der Schützen des Kommandantschaftswehrs. red