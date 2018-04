Wiegand-Glas ist stolzer Gewinner des Deutschen Verpackungspreises 2017 in der Kategorie Gestaltung und Veredelung. Der oberfränkische Behälterglashersteller konnte sich gegen knapp 200 Einreichungen aus zwölf Nationen durchsetzen und wurde darüber hinaus mit dem diesjährigen Gold-Award gewürdigt. Das inhabergeführte Familienunternehmen entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Fränkischen Weinbauverband und dem Designer Peter Schmidt den bekannten, traditionellen Bocksbeutel zu einer modernen Verpackung, die Nachhaltigkeit und Design, Tradition und Moderne gut vereint, so die Juroren des Deutschen Verpackungspreises. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes Artur Steinmann und im Beisein der fränkischen Weinprinzessin nahm Wiegand-Glas-Geschäftsführer Nikolaus Wiegand den Preis bei der Verleihung in der Humboldt-Box in Berlin entgegen. red