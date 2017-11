Wiedersehen mit Ex-Victorianern

Nach dem Pokalwochenende und den spielfreien Tagen für die zweiten Kegler-Mannschaften des SKC Victoria heißt es nun wieder, im Bundesligaalltag Tritt zu fassen. Hierbei genießen die Bamberger Teams im Sportpark Eintracht Heimvorteil. Am Samstag (13 Uhr) sind die Victoria-Männer zuhause gegen den starken Aufsteiger SKK Raindorf gefordert. Die Breitengüßbacher sind diesmal spielfrei. Direkt im Anschluss an die "Erste" folgt ein Sechs-Punkte-Spiel für die zweite Mannschaft der Victoria gegen den Neuling KV Liedolsheim. Am Sonntag ab 13 Uhr sind dann die Damen im Einsatz. Der Bundesliga-Tabellenführer trifft dabei auf den SKK Poing. Direkt im Anschluss empfängt die "Zweite" Bavaria Karlstadt.



Bundesliga, Männer

SKC Victoria Bamberg -

SKK Raindorf

Heute kehrt mit dem SKK Raindorf auch ein Ex-Victorianer zurück an seine alte Wirkungsstätte. Christian Schreiner, das Aushängeschild der Gäste, verbrachte eine sehr erfolgreiche Zeit in Bamberg und zählte zu den Sympathieträgern im Team. Nun spielt er erstmals in einem Punktspiel nach seiner Rückkehr zum SKK Raindorf gegen die Victoria. Mit 6:4 Punkten steht der Aufsteiger aktuell auf Rang 5 der Tabelle und hat sich Luft zu den abstiegsbedrohten Teams verschafft. Sicher werden die Raindorfer mit breiter Brust nach Bamberg reisen, haben sie doch am letzten Wochenende im Pokal gegen Breitengüßbach die nächste Runde erreicht und dabei einen neuen Bahnrekord gespielt. Mit Svoboda und Hejhal verfügen die Raindorfer zudem über zwei tschechische Nationalspieler, was die Sache für die Victoria nicht einfacher macht. Ziel der Bamberger ist ein Heimsieg, damit man mit viel Selbstvertrauen in das Highlightspiel am nächsten Wochenende gegen Zerbst gehen kann.



2. Liga Nord/Mitte, Männer

SKC Victoria Bamberg II -

KV Liedolsheim

Ein ganz wichtiges Spiel steht heute (15.30 Uhr) für die "Zweite" auf dem Programm, wenn sie auf den KV Liedolsheim trifft. Gegen das Tabellenschlusslicht können die Bamberger mit einem Heimsieg den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen. Daher wird das Team um Kapitän Andre Roos alles in die Waagschale werfen. Das Gästeteam um Aushängeschild Stefan "Schnippo" Seitz will eine passable Leistung auf die Bahn, auf der man den Aufstieg in die 2. Liga perfekt machte, zaubern. Verzichten müssen die Bamberger auf Florian Seiler, der an einer hartnäckigen Verletzung laboriert und dringend eine Pause benötigt.



Bundesliga, Frauen

SKC Victoria Bamberg -

SKK Poing

Der SKK Poing weist aktuell mit 6:6 Punkten ein ausgeglichenes Punktekonto auf, damit belegen die Damen um Cheftrainer Erwin Zimmermann den fünften Platz. In den bisherigen Spielen zeigten die Poinger Damen, bei denen sich die Ex-Victorianerin Christina Neundörfer zu einer festen Stütze entwickelt hat, durchweg gute Leistungen und könnten sogar weiter vorne in der Tabelle stehen. Warnung für den Meister dürfte die Leistung von Poing in Liedolsheim sein, wo sie den Europapokalsieger am Rande der Niederlage hatten. Dennoch gehen Bambergs Damen als Favorit auf die Bahnen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung.



2. Liga Nord/Mitte, Frauen

SKC Victoria Bamberg II -

Bavaria Karlstadt

Wenn Bambergs "Zweite" und Bavaria Karlstadt am Sonntag (15.30 Uhr) gegeneinander antreten, ist Spannung garantiert. Schließlich zählen beide Teams seit Jahren zu den Topteams in der 2. Liga. Karlstadt, das auch schon im Oberhaus gegen Bambergs "Erste" angetreten ist, rangiert derzeit mit 7:5 Punkten auf Platz 5 und hat nur einen Zähler Rückstand auf die Bamberger Mädels. Diese wiederum möchten mit einem Sieg an Tabellenführer Pöllwitz dranbleiben. In welcher Besetzung Betreuer André Roos sein Team auf die Bahnen schickt, hängt davon ab, ob eine seiner Spielerinnen in der "Ersten" antritt. maha