Wiedersehen bis zu 70 Jahre danach

Immer am Ostermontag wird in der Pfarrkirche St. Laurentius Oberschleichach Jubelkommunion gefeiert. Rund 40 Frauen und Männer, die vor 25, 50 oder sogar 70 Jahren hier die Erstkommunion empfangen haben, trafen sich zu einem feierlichen Gottesdienst mit Pfarrer Bernhard Öchsner. Sie sind in Ober-, Unter- und Neuschleichach aufgewachsen und leben heute zum Teil noch in der Pfarrei, manche reisten auch ein ganzes Stück an, um diesen Gedenktag gemeinsam zu begehen, an dem auch der Verstorbenen der Jahrgänge gedacht wurde.

Silberne Kommunion feierten Isabella Engel, Katharina Raab, Sandra Rottenberg (Biermann) und Peter Ullrich. Goldene Jubelkommunion begingen Gabi Arnhold (Bayer), Brigitte Bäuerlein (Moser), Lieselotte Blenk (Neeb), Manfred Eichhorn, Christine Göller (Müller), Georg Herold, Jürgen Karg, Gerlinde Neeb (Gehring), Irmhild Pfaff (Geheeb), Waltraud Schenk (Gehring), Edeltraud Schneider (Neeb), Rosalinde Schneier (Reitz), Norbert Schumm, Luzia Settelein, Claudia Ullrich (Uhl) und Christine Zeiß.

Nach 60 Jahren feierten Anni Drechsler (Zech), Veronika Kasper (Eichhorn), Irene Kollewe (Herold) und Max Leuchter ihre diamantene Jubelkommunion.

Vor 65 Jahren gingen Dieter Keller, Resi Langbeim (Keller), Robert Meier, Günter Peikert, Wilfried Peikert und Annemarie Stark (Oppelt) zur Kommunion.

Über ein Wiedersehen 70 Jahre nach der Erstkommunion freuten sich Klaus Keller, Roland Reitz, Elisabeth Roll (Keller), Ida Sauer (Berger) und Hannelore Kümpel (Ostermann). Sabine Weinbeer