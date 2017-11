Wieder zwei Wildtiere im Verkehr getötet

Erneut verzeichnet der Polizeibericht den Tod von zwei Wildtieren, die im Straßenverkehr den Kürzeren zogen.

Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Hyundai-Fahrer die Kreisstraße KG 2 von Maria Bildhausen in Richtung Bad Neustadt. Dabei erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh, welches nach der Kollision verletzt im Straßengraben liegen blieb. Das Tier musste mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden.

Auf der Ortsverbindungsstraße von Roth in Richtung Reichenbach erfasste am Donnerstagmorgen ein 63-jähriger Opel-Fahrer ein Wildschwein, das die Fahrbahn überquerte. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Schaden am Auto: rund 3000 Euro. pol