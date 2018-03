Wieder Hoffnung für Spvg Eicha

Mit ihrem dritten und bisher wichtigsten Saisontor sorgt Anna Illmer für neue Hoffnung im Lager der Bayernliga-Mannschaft der Spvg Eicha. Durch den überraschenden 1:0-Auswärtssieg beim Tabellendritten SV Weinberg II haben die "Trächerinnen" nämlich den Anschluss an das "rettende Ufer" wieder hergestellt. Der Rückstand des Tabellenelften auf den zum Klassenerhalt nötigen Rang 9 (derzeit Neuling MTV Diessen) beträgt nur noch drei Zähler.





Bayernliga

SV Weinberg II -

Spvg Eicha 0:1 (0:1)

Die Gäste hatten eine Start nach Maß und gingen durch ihre flinke Stürmerin Anna Illmer bereits nach neun Minuten in Führung. Dieser Treffer verunsicherte die Platzherren, die in der Folgezeit zwar immer wieder anrannten, jedoch in ihren Aktionen kopflos blieben. Die besten Chancen wurden schließlich vergeben, auch weil Jana Stadter im Tor der Eichaerinnen einen hervorragenden Tag erwischte. ct