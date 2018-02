Wieder Gaudiwurm: Dreijährige Pause in Weißenbrunn geht zu Ende

Im Bierdorf freut man sich wieder auf einen Gaudiwurm. Nach dreijähriger Pause wird es in diesem Jahr wieder einen großen Faschingsumzug durch Weißenbrunn geben. Am kommenden Samstag, 10. Februar, pünktlich um 14.14 Uhr wird sich der Gaudiwurm ab dem Feuerwehrhaus in Bewegung setzen.

Immerhin konnten 13 Gruppen gewonnen werden und man rechnet mit 200 Teilnehmern. Davon vier Gruppen mit Motivwagen, ein Auto und acht Fußgruppen. Natürlich wird der Gaudiwurm vom Musikverein Weißenbrunn wieder mit stimmungsvoller Musik begleitet. Veranstalter ist die Gemeinde Weißenbrunn, weshalb besonders Bürgermeister Egon Herrmann den Vereinen sehr dankbar ist, dass nun wieder ein Faschingsumzug stattfinden kann.

Es finden dieses Jahr lediglich zwei Faschingstänze und eine gemeinsame Faschingsaktion statt; TSV-Fasching war schon, Weiberfasching ist am Donnerstag, 8. Februar (Kirchweihgesellschaft KWG), Umzug und Kinderfasching als gemeinsames Projekt aller ortsansässigen Vereine am 10. Februar.

Bernd Redwitz von der KWG freut sich, dass sich wieder viele Idealisten zusammenfanden, um dieses Spektakel zu organisieren. Jörg Neubauer, Vorsitzender des TSV Weißenbrunn, zeigt sich glücklich über die Konstellation und Einigkeit der Weißenbrunner Vereine. Im Vordergrund standen zunächst die Kinder, so wollte man einen kleinen Faschingsumzug gestalten. Der Gedanke konnte dann weiter ausgebaut werden und es wurde von Vereinen und Privatpersonen ein großer Faschingsumzug begrüßt. So kam es letztlich dazu, dass ein Faschingsumzug für Groß und Klein organisiert werden konnte. So spiegelt der Umzug auch die gute Kooperation der Vereine wider, meint Jörg Neubauer. Er freue sich als TSV-Vorsitzender besonders über die rege Beteiligung aus den TSV-Abteilungen mit den "Grazy Girls", Turnern, "Sunshine Girls" und den Fußballern. Auch zum anschließenden Kinderfasching im Gasthaus Frankenwald laden die Organisatoren herzlich ein. eh