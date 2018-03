Wieder ein Versuch, einen Brand zu legen

Wieder versuchte am Wochenende der bislang unbekannte Feuerteufel im Seßlacher Stadtteil Bischwind, das Papier einer Altpapiertonne von einem Privatanwesen in Brand zu stecken. Die Anwohner stellten am Samstagabend gegen 19.20 Uhr fest, dass es aus der geschlossenen Tonne qualmte, und konnten den Brand selbst löschen. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung. Sachdienliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Coburg unter Telefon 09561/645-209. pol