Wieder brennt ein Fahrzeug

Erneut kam es zu einem Fahrzeugbrand. Am Dienstagnachmittag bemerkte eine 28-jährige Frau während der Fahrt in Coburg, dass aus dem Motorraum ihres Autos Rauch austritt. Die Fahrerin hielt unverzüglich an und verständigte die Feuerwehr, die den entstanden Brand löschen konnte. Auslöser des Brandes war offensichtlich ein defektes Kabel im Motorraum. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. pol