Wieder auswärts gefordert

Am Sonntag geht es für die Regionalliga-Volleyballerinnen der VG Bamberg direkt mit einem wichtigen Spiel weiter: Die Oberfränkinnen gastieren bei den Oberpfälzerinnen des SV Hahnbach. Nach der Niederlage beim FSV Marktoffingen wollen die volley.ballarinas wieder ihr richtiges Gesicht zeigen.

Die Aufgabe wird definitiv nicht leicht: Die Hahnbacherinnen haben sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen und vor allem in der zweiten Hälfte der Hinrunde gezeigt, dass sie definitiv in die Regionalliga gehören. Zuletzt feierten sie fünf Siege in Folge, im letzten Spiel einen 3:1-Erfolg gegen Marktoffingen. Genau gegen dieses Team setzte es zuletzt eine 1:3-Niederlage für die volley.ballarinas.

Die VG-Damen lassen sich von diesem Rückschlag aber nicht unterkriegen und werden hoch motiviert in die Partie gegen Hahnbach gehen, schließlich möchte man zeigen, dass das vergangene Saisonspiel ein Ausrutscher war. Trotz der Niederlage war die Stimmung unter der Woche im Training gut. Die Einheiten wurden von Coach Aliu nochmals intensiviert, um gut vorbereitet in das wichtige Spiel zu gehen. Insgesamt ist eine ausgeglichene Partie zu erwarten. Die Damen aus Bamberg liegen aber mit zwei Punkten Rückstand auf die Oberpfälzerinnen auf dem Relegationsplatz 8. nr