Wie sich Talente entfalten können

Die Lehrkräfte aus dem ganzen Landkreis, die sich die Gestaltung des Ganztagsunterrichts an ihren Schulen besonders auf die Fahnen geschrieben haben, schauten bei ihrem Treffen in die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, die in Eltmann angeboten werden.

Mittelschul-Rektor Raimund Willert und Lehrerin Sabine Krieger, die Koordinatorin für den Ganztag, stellten das Angebot in Eltmann vor. Sehr zufrieden sei man mit dem Träger gfi und den externen Mitarbeitern, die gewonnen wurden. Das Angebot und sein Erfolg seien unmittelbar an die Leiterinnen und Leiter der Workshops gebunden, erklärten Willert und Krieger. Die Zusammenarbeit mit Silka Dörr, der Ansprechpartnerin des gfi, funktioniere ebenfalls reibungslos.

In einem gemeinsamen Brainstorming entwickeln die Lehrkräfte der Schule mit Silka Dörr einen Pool an Themen, der dann mit Hilfe der externen Workshop-Leiterinnen mit Leben erfüllt wird. Jede Klasse hat einmal pro Woche einen Workshop-Tag. Silka Dörr koordiniert Stundenplan und Workshops. Der Freitag ist der "Mammut-Tag" in Eltmann, denn dann laufen 14 Workshops parallel. Ein großes Augenmerk wird bei der Gestaltung des Angebots auf Bewegung gelegt, aber auch auf die Entfaltung der verschiedensten Talente. Da wird gebastelt, gestaltet und gegärtnert.

Eine Gruppe von Anne Trunk trifft sich wöchentlich mit der Feuerwehr Eltmann, eine andere nennt sich "Wallburgritter" und macht eine "Ausbildung" vom Pagen zum Ritter. Bei Lila Wittig sind nur Mädchen am Werk. Hier entsteht Naturkosmetik. Bei Katja Engel und Klaus Kleinhenz, die Kreativ-Kurse betreuen, entstehen derzeit Weihnachtsgeschenke für die Familie. In der Werkstatt von Klaus Kleinhenz, dem einzigen Mann in der Runde der Ganztagsmitarbeiter, lautet das Motto "Geht nicht, gibt's nicht". Rund um den Garten dreht es sich bei Sylvia Linsmayer. Hier wird der Schulgarten betreut. Aber sie baut mit den Kindern auch Vogelhäuschen oder kocht mit den Gartenfrüchten. Beim Besuch der Netzwerkler entstanden Kräuteröle, Kräuterquark und Kräuterbutter.

Zwölf Schulen mit gebundenem Ganztag gibt es im Landkreis Haßberge. Das heißt, Unterricht und Workshops beziehungsweise Arbeitsgemeinschaften wechseln sich im Tagesablauf bis zum Nachmittag ab. Im Gegensatz zum offenen Ganztag, bei dem bis 13 Uhr Unterricht ist und sich eine Nachmittagsbetreuung anschließt.

Wie eng vernetzt die AGs mit dem Schulalltag sind, zeigt in Eltmann beispielsweise die Telefon-AG. Dabei übernehmen Schülerinnen im Wechsel den morgendlichen Telefon-Dienst vor dem Unterricht, nachdem sie ein Büro-Coaching durchlaufen haben. "Das funktioniert hervorragend, es wird immer alles sehr zuverlässig weitergeleitet", wusste Schulrätin Claudia Schmidt zu berichten.



Sozial-AG und "Café Diwan"

Sehr stolz ist man in Eltmann auch auf die Sozial-AG, die jeden Montag im Eltmanner Tafelladen mit anpackt. Am Montag liefert dort nämlich ein örtlicher Discounter Ware an. Die gilt es einzuräumen, oftmals ist auch Salat oder Gemüse zu putzen.

Einen sozialen Hintergrund hat auch das "Café Diwan", das derzeit entsteht und Begegnungen zwischen einheimischen und Schülern mit Migrationshintergrund ermöglichen soll.

Die Mitglieder des Netzwerks zeigten sich beeindruckt von dem Programm, das in Eltmann angeboten wird, und von der enormen Kreativität.

Das sei dem aufgeschlossenen externen Personal zu verdanken, betonte der Mittelschul-Rektor Willert nochmals. "Deren Ideen tragen unser Ganztageskonzept. Die Schüler haben Freude daran und werben bei Freunden und Geschwistern."

Die Teilnehmer nahmen manche Anregung mit an ihre Schulen. Die Erfahrungen aus Eltmann sollen einfließen in den Qualitätsrahmen, der für den gebundenen Ganztag noch entwickelt wird.