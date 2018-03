Wie nutzt man Handy, Tablet und Co.?

Am Freitag, 23. März, laden das Jugendhaus "JAM" und der Johanniter-Treff "Unter den Linden" in Schlüsselfeld zu einem generationsübergreifenden Nachmittag: Von 16 bis 18 Uhr erklären Jugendliche im Treff am Markplatz 11 interessierten Erwachsenen und Senioren, wie man Handy und Tablet nutzt. Sie geben Tipps, zeigen Tricks und beantworten Fragen zu den modernen Kommunikationsmedien. Wer mitmachen möchte, sollte sein eigenes Handy oder sein Tablet mitbringen und sich unter Telefon 0160/4027631 im Johanniter-Treff anmelden. red