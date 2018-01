Wie man sich vor Betrügern schützen kann

Zum "Stammtisch für pflegende Angehörige" hatte Burkard Schober, Inhaber der Ambulanten Pflegestation Haßberge, in die Räume der Stadthalle Königsberg eingeladen. Fast 100 Personen sind dieser Einladung gefolgt, neben Angehörigen von Pflegepersonen auch mehrere zu Pflegende selbst. Eingeladen hatte Schober auch Helmut Will, Außenstellenleiter des Weißen Rings im Landkreis Haßberge.

Will, pensionierter Polizeibeamter, referierte über Haustürgeschäfte und die häufigsten Betrugsmaschen des Alltags, die an der Haustür oder per Telefon stattfinden. So ging er auf den Enkeltrick ein, bei dem Anrufer älteren Menschen vorgaukeln, ein Enkelkind in Geldnot zu sein. Ebenso erklärte Will die Paket-Trick-Falle, bei der Hausbriefkästen aufgebrochen und daraus Paketscheine entwendet werden, mit denen dann unberechtigterweise Pakete abgeholt werden. Beim "Antanz-Trick" nähern sich Straftäter auf Märkten oder sonstigen Plätzen unbedarften Personen, um ihnen dann den Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen. Des Weiteren sprach der Referent den "Ring-Trick" an, bei dem minderwertiger Schmuck gegen Bargeld und Vortäuschen einer Notlage angeboten wird.

Will gab den Zuhörern wertvolle Tipps, wie man sich schützen und es Langfingern unmöglich machen oder zumindest erschweren kann, ihr Ziel zu erreichen. Schließlich ging er noch auf die Hilfsmöglichkeiten des Weißen Rings ein, der sich als einzige bundesweit tätige Opferhilfsorganisation mit Außenstellen in allen Stadt- und Landkreisen um Opfer von Straf- und Gewalttaten kümmert. "Jeder von uns, egal wie alt und unabhängig vom Wohnort, kann schon morgen Opfer einer Straftat werden", sagte Will.

Anhand einiger authentischer Beispiele zeigte er auf, was Opfern widerfahren kann, so dass diese in eine belastende Notlage geraten können. Er rief dazu auf, jede Straftat möglichst unmittelbar bei der Polizei zur Anzeige zu bringen und sich dem Weißen Ring anzuvertrauen, wenn dessen Hilfe benötigt wird. "Die Mitarbeiter des Weißen Rings hören Ihnen zu, beraten Sie und begleiten Sie, so es gewünscht wird, zur Polizei, Staatsanwaltschaft oder zum Gericht. Tatbedingte finanzielle Notlagen könne der Weiße Ring bei Bedürftigkeit ebenfalls ausgleichen oder mindern", sagte der Vertreter der Opferhilfsorganisation und nannte noch viele weitere Möglichkeiten der Hilfe. hw