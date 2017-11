Wie man dekorative Adventskränze flicht

red



Am Donnerstag, 16. November, findet um 14 Uhr der nächste Flechtkurs im Stadtschloss statt. Hier werden dekorative Adventskränze geflochten. Am Samstag, 18. November, um 14 Uhr können Interessierte eine Korbtüte für die Wand herstellen. Weitere Kurse mit kreativen Ideen für die Adventsdekoration finden am Samstag, 25. November, um 11 Uhr, "das etwas andere Adventsbäumchen", und am Donnerstag, 30. November, um 14 Uhr, "Weidenstern", statt. Anmeldungen bei der Tourist-Information, Telefon 09571/795-101 sowie unter www.flechtworkshops.de