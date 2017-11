Wie kann man sich schützen?

Der SPD-Ortsverein Strullendorf-Zeegenbachtal lädt zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema: "Wie kann ich mich vor Einbruch schützen?" Zu dieser Thematik spricht als Referent Kriminalhauptkommissar Helmut Eßel von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Bamberg.

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 16. November, ab 18 Uhr in der Gaststätte Lindenbräu in Strullendorf. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen. red