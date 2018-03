Wie Käse gemacht wird

Obereschenbach/Dittlofsroda — Die Kinder aus dem Kindergarten Ober- und Untereschenbach besuchten die Hofkäserei Zeitz in Dittlofsroda. Frau Zeitz und ihre Tochter Johanna führten durch die Käseküche und den Lagerraum. Die Kinder erfuhren, wie der Käse entsteht und dass dabei strikt auf Sauberkeit geachtet werden muss. Zum Reifen kommen die Käselaibe dann in das Käselager, wo sie täglich mit einer Käsebürste "gepflegt" werden.

Das fertige Produkt durften die Kinder im Käseladen probieren, zusammen mit der hofeigenen Heumilch.

Im Anschluss ging es in den Außenbereich der Käserei. Die Kinder besuchten die Kühe und Kälbchen in ihren offenen Ställen, gaben ihnen Heu zum Fressen und besichtigten den Melkstand. Viele Katzen begleiteten sie dabei. red