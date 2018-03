Wie Frauen die Kulturlandschaft gestaltet haben und wie grüne Kosmetik hergestellt wird

Die Gesundheit, die Kulturlandschaft und die Lichtplanung sind Themen der neuen Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums, kurz Ubiz, in Oberschleichach. Und es gibt noch weitere Angebote. Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich im Ubiz unter der Telefonnummer 09529/922210.



1." Gesundheitsrisiken von Elektrosmog, Wasseradern, Handy & Co? - Tipps zum gesunden Bauen und Leben" lautet das Thema einer Ubiz-Veranstaltung. Bei einem Neubau oder einer Sanierung wird auf eine gute Abschirmung gegen Hitze und Kälte in Form von Wärmedämmung geachtet. Was macht man gegen Handymasten, Hochspannungsleitungen oder natürliche Strahlung? Roland Richter zeigt am Montag, 26. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr die Problematik auf und gibt hilfreiche Tipps für die eigene Hausplanung oder Sanierung.



2." Frauen als Gestalterinnen der Kulturlandschaft" ist ein weiteres Thema. Schwere Pflugarbeit auf dem Acker, das Fällen großer Eichen und der Bau von Häusern und Ställen waren Aufgaben der Männer. Oder? Dass das Aussehen der Kulturlandschaft ausschließlich von kräftigen Männerhänden geformt wurde, scheint außer Frage zu stehen. Bei einem genauen Blick wird jedoch sichtbar, dass auch früher schon hinter starken Männern starke Frauen standen. Der bebilderte Vortrag von Gerrit Himmelsbach am Dienstagabend, 27. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr wirft einen Blick auf die unterschätzte Rolle der Frau in der Kulturlandschaft. In Kooperation mit der Gemeinde, der Volkshochschule Knetzgau, dem Schiffer- und Fischerverein Knetzgau, dem Historischen Verein Haßberge und dem Unibund Würzburg findet der Vortrag im Kultur-/Ratssaal in Knetzgau statt.



3. "Feng Shui und Lichtplanung" steht einen Tag später auf dem Programm. Schlechtes Licht in Wohn- und Arbeitsräumen beeinträchtigt die Wohn- und Arbeitsqualität. Aber wann ist Licht schlecht, gut oder gesund? Margarete Gold erläutert am Mittwoch, 28. Februar, von 19 bis 21 Uhr, was das alles mit Wohlbefinden oder gar mit Harmonie zu tun hat. Sie liefert Hintergrundwissen zum Thema Licht und Lichtgestaltung und wie man dieses Wissen in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz umsetzen kann.



4. "Holzhäuser - von der Tradition zum Hightech-Haus!" stellt das Ubiz vor. Holz ist ein altbewährtes Baumaterial, das Ökologie und Ökonomie verbindet, und damit einer der umweltverträglichsten Baustoffe. Holz wächst nach, kann ohne Einsatz von Chemie verwendet und wiederverwendet werden. Moderne Holzhäuser erreichen mit geringeren Wandstärken als Massivbauten sogar den Niedrigstenergiegebäude-Standard, der in der EU ab 2020 für Neubauten verpflichtend wird. Die Vorfertigung von Bauteilen ermöglicht kostengünstiges Bauen, wobei Eigenleistungen möglich sind. Hans Bieberstein erläutert am Mittwoch, 28. Februar, mit vielen Tipps aus der Praxis, wie man heutzutage ein Holzhaus den hohen Forderungen der Gesetzgebung entsprechend baut, und zeigt Wand- und Deckenaufbauten, Schall- und Brandschutz ebenso wie Beispiele gebauter Objekte.



5." Lüftungssysteme in Neubau und Sanierung" sind ein weiteres Thema im Ubiz. Wer schon einmal etwas von einem Luftbrunnen gehört hat, hat sich schon mit Lüftungssystemen beschäftigt. Baut man heute ein Haus, kommt man fast nicht mehr an dem Einbau einer Lüftungsanlage vorbei. Matthias Wellhöfer gibt am Donnerstag, 1. März, von 19 bis 21 Uhr einen Überblick über die verschiedenen Typen von Lüftungsanlagen und deren Einsatzgebiete, stellt die Förderungen dazu vor und zeigt, welche interessanten Möglichkeiten es noch gibt, um Gebäude einfach und effektiv zu belüften.



6. "Grüne Kosmetik - Bodylotion und Deo selbst gemacht" heißt es einen Tag danach. Grüne Kosmetik zeigt biologische Alternativen zu konventionellen Deos, Hautcremes, Zahnpflegesets, Duschgels und an Tieren getesteten Produkten. In der grünen Kosmetik wird mit Pflanzen aus dem Garten, von Wald und Wiese gearbeitet sowie mit Zutaten aus der Küche. Alles ist zu hundert Prozent naturbelassen. Manuela Gruber zeigt am Freitag, 2. März, von 18 bis 20 Uhr, wie man grüne Kosmetik selbst zubereiten kann. Hergestellt werden ein Deo und ein "No Emu", also eine Lotion ohne Emulgatoren. red