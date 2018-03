Wie es in Nordhalben vor 100 Jahren aussah

"Gesichter Nordhalbens", das Buch mit Bildern aus den Jahren 1900 bis 1930, zusammengestellt von Otmar und Heidi Adler, wurde im Künstlerhaus vorgestellt. Vor 40 Jahren haben beide rund 400 belichtete Glasplatten aus der Scheune des Neffen des Fotografen Johann Köstner entdeckt.

Wie Otmar Adler bei der Vorstellung sagte, habe er Ende der 70er Jahre bei einem Gespräch mit Andreas Köstner erfahren, dass in dessen Scheune noch belichtete Glasplatten von seinem Onkel zu entsorgen wären. Bei ihm als Hobbyfotografen hätten dann sofort die Glocken geschrillt und er habe die Sachen sichergestellt. Seine Frau Heidi reinigte die Platten und er machte in mühevoller Kleinarbeit im Winter in seiner Dunkelkammer Abzüge.

Die damals um die 90 Jahre alten Damen Elise Schlee, Babett Scherbel und Bärbel Porsch haben die Bilder mit Lupe und Brille begutachtet und einen Großteil der abgebildeten Personen noch gekannt. Nach einer ersten Ausstellung von rund 100 Bildern haben diese dann 39 Jahre lang herumgelegen. Kreisheimatpfleger Siegfried Scheidig habe die rund 400 Bilder dann eingescannt. Mit der heutzutage möglichen digitalen Bearbeitung wurden die Oberflächen retuschiert und weitgehend wieder in den Originalzustand versetzt.

Bei einer zweiten Ausstellung zeigten viele auswärtige Besucher Interesse, diese regten auch an, die Bilder in einem Museum zu veröffentlichen oder in einen Buch zusammenzufassen. Der Künstler Victor Cleve zeigt sich für das Layout des Buches mit einer Auflage von 250 Exemplaren verantwortlich.