Wie erging es Martin Welz im Krieg?

Am Sonntag, 12. November, findet um 14 Uhr eine Autoren-Lesung in der Xaver-Mayr-Galerie des Bürgervereins mit dem aus Ebern stammenden Udo Pörschke statt. Er stellt sein Buch über das Kriegsgefangenenschicksal seines Großvaters Martin Welz vor, der bis zuletzt in Ebern wohnte und 1978 verstarb.

Die Lesung dauert rund eine Stunde und ist multimedial angelegt. So werden Sequenzen der von Pörschke erstellten Filmdokumentation gezeigt, die heuer bereits zwei Mal im Spartenkanal Phönix im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das Buch "Verborgene Zeilen aus der Kriegsgefangenschaft" ist jüngst zur Frankfurter Buchmesse erschienen. Ulla Gräbe von der "Leseinsel" baut dazu einen Büchertisch in der Galerie auf, wo der Autor seine Werke auch signiert. Der Eintritt ist frei. Udo Pörschke (48) wuchs in Ebern auf, sein Vater Kurt Pörschke arbeitete bei der Baufirma Hums und später im Bauamt der VG Ebern. Der Buchautor studierte Lehramt und war zuletzt als Pädagoge in Ungarn tätig. Er wohnt in Stegaurach. RK