Wie der Weiße Ring Opfern hilft

Auf Einladung von Hertha Schneider, der Leiterin des Frauenkreises Oberhohenried/Römershofen, war Helmut Will, Außenstellenleiter des Weißen Rings im Landkreis Haßberge, in Unterhohenried im Pfarrzentrum zu Gast. Der Vertreter des Weißen Rings informierte die Frauen über die Möglichkeiten, die der Weiße Ring hat, um Opfern von Straftaten zu helfen."Wir hören zu, klären die Opfer über ihre Rechte auf und besprechen mit ihnen Schritte, um ihnen möglichst wieder ein geordnetes Leben zu ermöglichen, was besonders bei Straftaten gegen die persönliche Unversehrtheit nötig ist", sagte Will. Er machte auch deutlich, dass ehrenamtliche Mitarbeiter des Weißen Rings nicht alles leisten könnten, weshalb man behilflich sei, die Opfer an entsprechende Stellen, Rechtsanwälte, Therapeuten, Selbsthilfegruppen oder Behörden zu vermitteln, damit ihnen qualifizierte fachliche Hilfe angedeihen könne, wie er darstellte.Auch finanziell hilft der Weiße Ring, wenn Opfer in eine tatbedingte Notlage geraten sind. Will zeigte die Entstehung des Weißen Rings vor mehr als 40 Jahren auf und erläuterte, wie die Opferschutzinitiative organisiert ist. "Über 3000 Frauen und Männer sind in ganz Deutschland in 420 Außenstellen ehrenamtlich tätig. Sie finden Ansprechpartner in jedem Landkreis", sagte der Referent.Anhand eines authentischen Beispiels erläuterte er die Arbeit ehrenamtlicher Opferhelfer des Weißen Rings und gab Auskunft über zahlreiche Fragen. Schließlich ermunterte er dazu, sich Hilfe zu holen, sollte man Opfer einer Straftat geworden sein.Weitere Informationen zum Weißen Ring sind im Internet unter www.weisser-ring.de zu finden. Im Landkreis Haßberge ist die Organisation telefonisch unter der Rufnummer 09531/943516 oder per E-Mail an wr-hassberge@t-online.de zu erreichen.