Ein Diavortrag von Ewald Truckenbrodt zeigt im Rückblick die Entwicklung der ICE-Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt.



Erinnerung an die Anfänge

In Wort und Bild beleuchtet er die Präsentation die Vorgänge von den ersten Planungen über Höhepunkte der Protestbewegungen in den Jahren 1991 und 1992 in Coburg, Bamberg, Banzgau bis zu den heute schon fast zur Gewohnheit gewordenen Landschaftsveränderungen. Er zeigt vor allem auch die gravierenden Eingriffe in die Natur und die Baufortschritte im Raum Untersiemau und Banzgau.

Was ist denn eigentlich passiert? Das dürfte nicht nur Untersiemaus Bürger, sondern auch die Einwohner ringsumher interessieren. Die Veranstaltung der Freien Wähler (FW) Untersiemau ist für jeden zugänglich. "Wie der ICE ins Coburger Land kam" kann sich jeder am Freitag, 24. November, ins Gedächtnis zurückrufen.

Beginn der Veranstaltung der Freien Wähler ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Untersiemau. ka