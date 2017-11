Wichtige Probe der Chorvereinigung

Die Chorvereinigung Altenkunstadt weist darauf hin, dass am Freitag, 17. November, um 18.45 Uhr im Vereinsraum der Grundschule (Baiersdorfer Straße) eine wichtige Gesangsprobe stattfindet. Mit besinnlichen Liedern bereichert der Chor dann am Samstag, 18. November, um 18 Uhr den Abendgottesdienst in der katholischen Kirche sowie die Volkstrauerfeier am Ehrenmal. Gegen 19.30 Uhr beginnt im Vereinsraum ein geselliger Abend. bkl