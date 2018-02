Wichtig ist: neugierig sein

red



Die Hochschule Coburg lädt wieder zur Kinderuni ein. Termin ist Samstag, 10. März, von 10 bis 14.30 Uhr.Bei der Kinderuni muss man vor allem eins: neugierig sein. Denn an diesem Tag erklären die Professoren der Hochschule Coburg, womit sie sich bei der Arbeit so beschäftigen.Oliver Koch ist zum Beispiel Experte für Uhren. Er weiß, wie die Uhr es schafft, dass die Zeit für sie immer gleich schnell vergeht, oder was eine Quarzuhr so besonders macht. Dieter Sitzmann nimmt seine Zuhörer mit in die Wüste. Wo kommt dort das Wasser her? Wie viel Wasser braucht man, um zu überleben? Er erzählt dabei auch vom Leben der Kamelnomaden in Kenia. Markus Weber geht bei der Kinderuni auf Spurensuche. Er zeigt, was die Müllabfuhr mit unserem Abfall macht und was für Folgen das Wegwerfen für die Umwelt hat. Tipps, wie jeder weniger Müll erzeugen kann, gibt es obendrauf. Die vierte Vorlesung ist etwas für die grauen Zellen. Niko Kohls erklärt, was passiert, wenn wir denken und fühlen. Das machen Menschen nämlich sogar im Schlaf.Insgesamt 260 freie Plätze gibt es bei der Coburger Kinderuni. Anmelden können sich Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren - und zwar für jeweils zwei der vier Vorlesungen. Eine findet am Vormittag, die andere am Nachmittag statt. Dazwischen gibt es eine Mittagspause und Zeit zum Spielen. Betreut werden die Kinder von Studierenden.Die Teilnahme an der KinderUni kostet zwei Euro, für Familien mit Familienpass einen Euro. Darin enthalten ist auch das Mittagessen. Die Anmeldung ist möglich unter www.hs-coburg.de/kinderuni oder bei Monika Faaß, Telefon: 09561/317303, E-Mail: monika.faass@hs-coburg.de