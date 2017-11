Wichtel dürfen wieder werkeln

Für Leckermäuler





Das Hortangebot





Hier kann man sich anmelden



Der Buß- und Bettag ist für viele Eltern ein richtiges Problem. An diesem Tag ist schulfrei, aber nicht "arbeitsfrei". Und so stellt sich die alljährliche Frage: "Wo ist an diesem Tag mein Kind gut betreut?" Die Antwort ist ganz einfach: in der "Wichtelwerkstatt" von Landkreisjugendarbeit und Kreisjugendring Kulmbach im Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnerei".Dieses Jahr ist der Buß- und Bettag am Mittwoch, 22. November. An diesem Tag können sich Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnerei" so richtig austoben.Damit auch alle Geschmäcker der Kinder getroffen werden, setzen die Veranstalter wieder auf eine bunte Mischung von Angeboten, die keinen Wunsch offen lassen.Um gleich bei "Geschmack" zu bleiben: alle Leckermäuler werden bei den Backangeboten vor Freude strahlen. Neben klassischen Butterplätzchen werden auch Butterkekshäuschen gestaltet, die nach Lust und Laune verziert werden können.Wer sich nicht nur mit Teig kreativ austoben möchte, für den sind die Bastelangebote genau das Richtige. Wunderschöne Tannenzapfen-Figuren, Weihnachtskugeln, Gipsengel, Wickeltannenbäume und vieles mehr stehen auf dem Programm.Ob die Kunstwerke dann im eigenen Kinderzimmer landen oder als Weihnachtsgeschenk für Eltern oder Großeltern unter dem Christbaum, bleibt den Künstlern natürlich selbst überlassen. Wem die Wahl zu schwer fällt, kann natürlich auch alles "durchbasteln" und gerne zwei Exemplare fabrizieren. Aber nicht nur Back- und Bastelkünstler haben an diesem Tag ihre Freude. Bei den unterschiedlichsten Wichtelspielen kann gerannt, gesprungen, gebolzt und einfach nur getobt werden.Wer möchte, kann am Nachmittag auch noch einen weihnachtlichen Film im hauseigenen Kino anschauen.Die Aktion findet von 10 bis 16 Uhr statt. Wer möchte, oder wessen Eltern an diesem Tag leider arbeiten müssen, kann auch das "Hortangebot" nutzen und schon um 8 Uhr kommen und bis 17 Uhr bleiben. In dieser Zeit wird mit erfahrenen Betreuern gefrühstückt, gespielt, gebastelt und vieles mehr.Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, ist eine Anmeldung für diese Aktionen unbedingt notwendig. Diese ist über das Internet ( ferienprogramm.landkreis-kulmbach.de ) möglich. Offene Fragen können auch telefonisch unter der Nummer 09221/707-239 gestellt und geklärt werden. red