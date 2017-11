Wettbewerb der Kontraste

geschaeftsstelle@kunstverein-kulmbach.de

Der Kunstverein Kulmbach lädt zur Teilnahme an der jurierten Ausstellung "Eisglühen" ein, bei der erstmalig ein Galeriepreis (1. Preis: 500 Euro, 2. Preis: 500 Euro, 3. Preis: 500 Euro) ausgelobt wird. Vom 2. Dezember 2017 bis 28. Januar 2018 können sich Mitglieder des Vereins und Interessierte in der Oberen Stadtgalerie des Kunstverein Kulmbach sowie im Historischen Badhaus in Kulmbach mit ihren Arbeiten präsentieren. Bewerben können sich interessierte Künstler nur noch heute, Dienstag, 7. November, unter. Bewerbungsunterlagen und mehr Infos zur Ausstellung gibt es im Internet unter www.kunstverein-kulmbach.de . red