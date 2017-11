Wettbewerb: Ballon flog 254 km weit

Glückliche Gewinner gab's beim Luftballonwettbewerb anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Kindertagesstätte "Pusteblume". In der Dreieinigkeitskirche in Weißenbrunn wurden die Gewinner des Luftballonwettbewerbs prämiert. Die Kindergartenleiterin Angelika Zapfe und die 2. Vorsitzende des Elternbeirates, Verena Michel, konnten sechs Preisträgern ihre Gewinne, jeweils hochwertige Spiele, überreichen.

Die Kinder hatten beim 40. Jubiläum im Juli dieses Jahres an einem Luftballonwettbewerb teilgenommen. Jasmin Sachs erhielt als erste ihre Karte, die am Luftballon befestigt war, wieder zurück. Am weitesten geflogen waren die Luftballons von Benjamin Plitzner und Luca Bernschneider. Ihre Karten kamen aus dem 254 Kilometer von Weißenbrunn entfernten Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen/Sachsen) zurück. Ausgezeichnet und mit Preisen wurden auch weitere Kinder bedacht, die beim Malwettbewerb die schönsten Bilder gemalt hatten. Unter dem Motto: "We are the world - Alle Kinder dieser Welt - We are the children", wurde ein buntes und fröhliches Jubiläum gefeiert und dabei viel gebastelt und schöne Bilder gemalt. Einen Preis für ihr Gemälde erhielten Anna Romberg, Pauline Bahr, Ella Wagner, Sophia Wagner. eh