Wessen SUV ist beschädigt?

Am Donnerstag wurde gegen 14.15 Uhr im Fortenbachweg vor dem Sportstudio Kieser ein weißer Geländewagen auf der linken Seite des Fahrzeughecks von der Fahrerin eines schwarzen BMW angefahren. Als die Unfallverursacherin kurze Zeit später einen Hinweis an dem Wagen anbringen wollte, war dieser bereits nicht mehr vor Ort. Der Fahrer des beschädigten weißen SUV wird daher gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.