Wertvolle Basisarbeit

Die Jahresversammlung des VdK-Ortsverbandes Geusfeld/Wustviel fand in der Gastwirtschaft Wengel-Müller in Geusfeld statt. Der Vorsitzende Ludwig Popp gab vor 36 Mitgliedern seinen Bericht.

Der Mitgliederstand des VdK-Ortsverbandes Geusfeld/ Wustviel bewege sich derzeit zwischen 68 und 72 Mitgliedern, informierte Popp die Versammlung. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Vorstandschaft im vergangenen Jahr.

VdK-Kreisvorsitzende Maria Watzka lobte die gute Arbeit des VdK in Geusfeld und Wustviel. Sie wies auf die ehrenamtlichen Hilfsangebote wie Pflegebegleiter oder den VdK-Lotsendienst hin. Diese Angebote seien kostenlos und müssten nur in der Geschäftsstelle des Kreisverbandes in Haßfurt angemeldet werden, erklärte sie.

Bürgermeister Matthias Bäuerlein unterstrich die wertvolle Arbeit des VdK. Dem Verband gehe es heutzutage vor allem darum, die sozial Schwächeren zu unterstützen und ihnen bei praktischen Fragen der Lebensbewältigung zu helfen. Dies sei eine "gute Sache ", mit der man sich identifizieren könne. Bäuerlein bezeichnete die Basisarbeit, die in Geusfeld und Wustviel geleistet werde, sowie die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband als "sehr gut". heki