Werner Hanel übernimmt den Vorsitz

Zur Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins am vergangenen Sonntagnachmittag hieß Vorsitzende Elisabeth Endreß neben den Mitgliedern auch Ehrenmitglied Karl Gagel, der vor kurzem seinen 95. Geburtstag feiern durfte, sowie Gemeinderat Gerhard Gagel und Ortssprecher Werner Rögner in der "Alten Schule" willkommen.



Ehrung für Julius Hellmuth

Endreß gab eingangs einen kurzen Tätigkeitsbericht. In diesem Zusammenhang bedankte sie sich bei allen Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenarbeit. Nach dem Kassenbericht (Werner Rögner) und dem Bericht des Revisors Werner Hanel wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Im Laufe der Versammlung wurde Julius Hellmuth eine beim SPD-Ortsverein noch nie dagewesene Ehrung zuteil: Er durfte Anstecknadel und Urkunde für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit in Empfang nehmen. Vorsitzende Endreß verlas die Jubiläumsurkunde und würdigte die lange Zeit der Treue von Julius Hellmuth zur Partei.

Da die bisherige Vorsitzende Elisabeth Endreß nicht mehr für eine Wiederwahl kandidierte, musste ein neuer Vorstand gefunden werden. Die Geschicke des SPD-Ortsvereins leiten nun als Vorsitzender Werner Hanel sowie dessen Stellvertreter Heinrich Dellert. Schriftführer ist wie bisher Ludwig Gagel, als Stellvertreterin wurde Elisabeth Endreß gewählt. Kassierer bleibt weiterhin Werner Rögner. Als Revisoren fungieren Walter Hufnagel und Julius Hellmuth; als Beisitzer stellten sich Gerhard Gagel, Käte Gagel und Dieter Bauer zur Verfügung.

Zu Delegierten bei der Unterbezirks-Europakonferenz für die Europawahl im kommenden Jahr wurden Elisabeth Endreß und Werner Hanel gewählt. jf