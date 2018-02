Werkzeugdiebe sitzen in U-Haft

Zwei Männer hat die Verkehrspolizei Erlangen am Sonntagabend an der A 3 festgenommen. Die Fahnder kontrollierten die zwei

30 und 55 Jahre alten Männer um kurz nach 20 Uhr an der Rastanlage Aurach-Süd. In ihrem VW Touran führten sie ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Baumaschinen und Werkzeugen mit. Den

Beamten fiel auf, dass auf einem Baugerät die Namensplaketten

einer Amberger Firma angebracht waren. Nachdem die beiden Verdächtigen für die Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 10 000 Euro keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, beschlagnahmten die

Polizisten das mutmaßliche Diebesgut. Die Überprüfung bei der betroffenen Firma bestätigte den Verdacht schließlich. Die Maschinen und Werkzeuge waren von zwei Baustellen in Höchstadt und Adelsdorf

gestohlen worden. Die Männer sitzen jetzt in U-Haft. pol