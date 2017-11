Werktags ab 7 Uhr muss geräumt und gestreut werden

Die Stadt Forchheim führt seit Jahren einen differenzierten Winterdienst durch. Dieser Winterdienst besteht darin, dass die Verwendung von Streusalz auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Dadurch sollen Schädigungen der Straßenbäume, der übrigen Pflanzen- und Tierwelt am Rand der Straßen sowie der Oberflächengewässer und des Grundwassers weitgehend vermieden werden.

Dieser umweltschonende Winterdienst wird fortgeführt, wie die Stadtverwaltung im Hinblick auf den bevorstehenden Wintereinbruch bekanntgibt. Den differenzierten Winterdienst leistet die Stadt auf öffentlichen Straßen. Im Stadtgebiet gibt es rund 135 Kilometer Straßen und 90 Kilometer öffentliche Radwege. Davon werden nur circa 110 Kilometer Haupt- und Durchgangsstraßen, Radwege sowie besonders gefährdete Gefällstrecken gestreut. Der Bau- und Grünbetrieb hat Streugebiete ausgewiesen und diese nach Dringlichkeitsstufen unterteilt. Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass die gefährlichen und verkehrswichtigen Straßen vorrangig gestreut beziehungsweise bei Schneefall geräumt werden.

Die Fahrbahnen der öffentlichen Straßen innerhalb geschlossener Ortslage sind lediglich an verkehrswichtigen und gleichzeitig gefährlichen Stellen bei Schnee- und Eisglätte zu räumen und zu streuen. Geschlossene Ortslage bedeutet: der Teil des Stadtgebietes, der zusammenhängend bebaut ist.

Verkehrswichtig sind Straßen, wenn sie im Verhältnis zu allen anderen Straßen im Stadtgebiet den meisten Verkehr tragen, und zwar dauernd. Einzelne Verkehrsbelastungen zu Spitzenzeiten (Berufsverkehr) reichen alleine nicht aus, eine Straße verkehrswichtig zu machen.

Gefährlich sind diejenigen Straßenstellen, an denen ein Kraftfahrer trotz der im Winter zu beobachtenden besonderen Sorgfalt nicht in der Lage ist, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen, oder sich nicht rechtzeitig auf sie einstellen kann.

Gemeinsame Geh- und Radwege sind wie Gehwege zu behandeln. "Fußgängerüberwege werden nur geräumt, soweit diese belebt und unentbehrlich sind", schreibt die Stadtverwaltung.

In Fußgängerzonen wird ein "angemessener Streifen im Mittelteil" geräumt und gestreut. Die Anlieger sind für die Gehwege am Rand der Fußgängerzonen zuständig.

Öffentliche Parkplätze werden nur zum Schutz der Fußgänger winterdienstlich gesichert. Daraus folgt, dass Parkbuchten winterdienstfrei sind, weil der Fahrzeuginsasse alsbald einen Gehweg erreichen kann.



Auf den Friedhöfen

Auf Friedhöfen und in Parkanlagen werden nur die Hauptwege gesichert, keinesfalls aber Nebenwege oder Zugänge zu einzelnen Gräbern, es sei denn es findet eine Beerdigung statt.

Die Verwaltung bittet Autofahrer, Fahrzeug in den Wintermonaten nicht in engen Straßen abstellen beziehungsweise so abzustellen, dass Räumfahrzeuge unbehindert fahren können.

Nachdem in jedem Winter die Beobachtung gemacht wird, dass teilweise die bestehenden Bestimmungen über die Sicherung der Gehwege durch die Anlieger nicht ausreichend beachtet werden, weist die Stadt auf die Sicherungspflicht der Grundstückbesitzer hin. Die Flächen sind an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen. Bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte soll zum Beispiel mit Sand oder Splitt, nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln gestreut werden. Bei besonderer Glättegefahr ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungen sind bis 20 Uhr so oft wie nötig zu wiederholen. red