Werke von Skrobek

Im ältesten Teil des Klosters Maria Bildhausen, im ehemaligen Wohntrakt der Bildhäuser Schwestern, präsentiert der Künstler Winfried Skrobek im Rahmen der Klosterakademie Maria Bildhausen moderne Kunst. Die schlichten, weißen Wände im Haus St. Maria geben den Werken Skrobeks Raum zur Entfaltung ihrer Farbenergie. "Klangfarben" nennt sich seine Ausstellung. Im 2. Obergeschoss des Klostertraktes zeigt Skrobek einen Querschnitt seines künstlerischen Schaffens der letzten Jahre. Es sind Farbbilder, intensiv in ihrer Wirkung, die den gesamten Raum zum Leuchten bringen. Bei der Ausstellungseröffnung würdigte der Bamberger Theologe Stefan Hoffmann das Schaffen des Künstlers, der in Poppenlauer aufgewachsen ist. Michael Nowottny dankte im Name der Klosterakademie auch dem Münnerstädter Galeristen Thomas Pfarr, der mit Winfried Skrobek seit der Jugend befreundet ist und ihn und seine Arbeiten nach Maria Bildhausen geholt hat. Regionalkantor Peter Rottmann, der musikalische Leiter der Klosterakademie umrahmte die Eröffnung an der Orgel.

Die Ausstellung läuft bis zum 8. April. Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Karfreitag und Karsamstag bleibt die Ausstellung geschlossen. An den Osterfeiertagen ist sie jedoch zu besichtigen. eik