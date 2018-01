Werke von Schneider bis Mozart

Unter dem Titel "Luthermania - Orgelmusik für Zwei" findet am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr in der Christuskirche Kronach, das zweite Konzert im Rahmen des internationalen Orgelfestivals statt.



Um Spenden wird gebeten

Auf dem Programm stehen Werke von Enjott Schneider, Naji Hakim, Jean Langlais, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreten sind Sabine Steinmetz (Organistin an der Pauluskirche in Stuttgart) und Dekanatskantor Marius Popp. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten. red