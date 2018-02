Werke von Petr Eben werden gespielt

Unter dem Motto "Dunkelheit und Licht" spielt Andreas Marquardt, Kantor an der St.-Johanniskirche in Saalfeld, am morgigen Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr, in der Christuskirche Werke von Petr Eben (einer der führenden zeitgenössischen Komponisten der Tschechoslowakei), Sergei Rachmaninov (großer spätromantischer russischer Komponist) und Johann Sebastian Bach. Die Thüringer Sängerknaben, der Mädelchor und der Oratorienchor Saalfeld stehen unter seiner Leitung. Der Eintritt ist frei. Die Kirche ist geheizt. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten. red