Werk von Borchert

"Schischyphusch" (zum 70. Todestag): Nein, kein Schreibfehler, sondern eine Erzählung aus dem Nachlass von Wolfgang Borchert, am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren, am 20. November 1947 in Basel gestorben. Eine tragisch, komisch, heitere Geschichte, mit der der Autor überrascht. Peter Ackermann stellt an diesem Nachmittag zwei weitere "typische" Borchert-Erzählungen und natürlich Borcherts Lebenslauf vor.



Bei Kaffee und Kuchen

Am Dienstag, 21. November, ab 14.30 Uhr heißt das Team vom Mehrgenerationenhaus die Gäste bei Kaffee und Kuchen willkommen. Der 75. Lesetreff startet kurz vor 15 Uhr und endet gegen 16.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus. sek