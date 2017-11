Werbetrommeln mit Erlebniswert

Den Frankenwald als "Waldgebiet des Jahres 2017" auch überörtlich bekannt zu machen, das ist das Ziel der Forstleute im laufenden Jahr. In dieser Woche sind sie auf Süddeutschlands größter Verbrauchermesse, der "Consumenta" in Nürnberg mit erwarteten rund 170 000 Besuchern, mit vielen Informationen zum Frankenwald vertreten.

Bereits im März drehte sich auf Einladung des Frankenwald-Tourismusverbandes auf der Freizeitmesse in Nürnberg alles um das Thema "Waldwirtschaft". Jetzt ist es die Bayerische Forstverwaltung, die ihren Informationsstand zu aktuellen Forstthemen auch für das "Waldgebiet des Jahres" öffnet. Gestaltet wird der Frankenwaldstand vom Forstbetrieb Rothenkirchen der Bayerischen Staatsforsten mit den Schwerpunkten Walderholung und Waldnaturschutz. "Die Menschen schätzen immer mehr den Erlebniswert eines intakten Naturhaushaltes für die eigene Gesundheit und Erholung", ist sich Forstbetriebsleiter Peter Hagemann sicher. "Zusammen mit seiner landschaftlichen Schönheit bietet der Frankenwald deshalb die besten Voraussetzungen zum Leben und zum Urlaubmachen."



Szenen aus dem Wildkatzenwald

Als Indikator für Naturnähe wird auf dem Messestand die Wildkatze näher vorgestellt. Diese seltene Tierart ist seit wenigen Jahren ein Rückkehrer in die immer strukturreicher aufgebauten Mischwälder des Frankenwaldes und steht, genau wie der Schwarzstorch, für den erfolgreichen Schutz empfindlicher Lebensgemeinschaften. Zu beobachten ist sie in Nürnberg in "Szenen aus dem Wildkatzenwald": Hier werden mit der Fotofalle eingefangene Videosequenzen gezeigt, die im Rahmen eines mehrjährigen "Wildkatzen-Monitorings" der Bayerischen Staatsforsten im Frankenwald entstanden und wichtige Erkenntnisse zum Leben dieser heimlichen Wildtierart lieferten.

Besonders Kinder finden es spannend, sich auf die Lauer zu legen, um die Wildkatze und andere Waldtiere des Frankenwaldes zu beobachten. Bis zum kommenden Sonntag bietet sich noch die Gelegenheit dazu. red