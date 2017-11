Wer verklebte das Haustürschloss?

An einem Haus in der Ringstraße in Wonfurt verklebten unbekannte Täter in der Zeit vom vergangenen Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 10.15 Uhr, das Haustürschloss von außen und strichen auf der frei zugänglichen Terrasse an der Rückseite des Hauses Ruß auf den Teppich. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?