Wer sah den Unfall mit dem Ford?

Ein schwarzer Ford Mondeo parkte am Montag von 8 bis 11 Uhr am Klinikum auf dem Parkplatz am Bruderwald. Als der Halter des Pkw zurückkam, sah er eine Beschädigung an seinem Heck, die vermutlich von einem Lkw stammt. Die Polizei sucht deshalb dringend Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben.