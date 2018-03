Wer möchte "Zeitschenker" werden?

Eine kostenlose Qualifizierung zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter bieten die Sozialstiftung Bamberg und die Visit-Gruppe an. Dazu gibt es eine Informationsveranstaltung am Dienstag, 27. März, um 18 Uhr im Quartiersbüro Bamberg Mitte, Graf-Stauffenberg-Platz 1.

Einfach für alte Menschen da sein, zuhören, ein freundliches Lächeln, ein aufmunternder Händedruck, Unterstützung beim Einkauf, Begleitung zum Arzt: Das sind Aufgaben von ehrenamtlichen Helfern, auch liebevoll "Zeitschenker" genannt. Um ihnen im Umgang mit älteren Menschen Sicherheit zu geben, vermitteln erfahrene Dozenten an insgesamt 16 Terminen das nötige Wissen. Es gibt Informationen über altersgerechte Ernährung und das Hilfs- und Heilmittelsortiment bis hin zu Patientenverfügungen oder Wohnraumberatung. Auf Wunsch kann ein Praktikum absolviert werden.

Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat. Die Qualifizierungsmaßnahme zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter startet am 13. April und endet am 28. September. red