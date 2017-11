Wer macht mit beim Adventskalender?

In der Adventszeit innehalten, Vorfreude erleben, mit anderen feiern, dazu lädt der "Lebendige Adventskalender" der Kirchengemeinde Wildenheid-Meilschnitz auch in diesem Jahr wieder ein. In der Zeit vom 1. bis 23. Dezember trifft man sich um 18.30 Uhr, um gemeinsam zu singen, Geschichten zu hören, zur Ruhe zu kommen und das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Bei welcher Familie die Treffen stattfinden, wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Hälfte der Termine sind bereits vergeben. Wer in diesem Jahr ein "Adventsfenster" schmücken und Gastgeber sein möchte, meldet sich bitte so bald wie möglich im Pfarramt Wildenheid, Telefon 09568/ 5639 oder per E-Mail an pfarramt.wildenheid@elkb.de. red