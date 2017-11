Wer kennt das Unfallopfer?

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr ereignete sich in der Pödeldorfer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Autofahrerin erfasste nahezu ungebremst auf Höhe der Apotheke einen etwa 75-jährigen Fußgänger, der dort die Fahrbahn überqueren wollte. Passanten holten aus dem naheliegenden Ärztehaus einen Arzt, der bei dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe leistete. Die Identität des Fußgängers ist der Polizei noch nicht bekannt, weil er keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte.

Zeugen, die Hinweise auf das etwa 75-jährige Unfallopfer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.